Туринская Старушка
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2-й год «Юве» под руководством Аллегри заканчивается хуже, чем 1-й: сравнение с Пирло и Сарри, тоже не в пользу Макса

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«Ювентус» готовится в последний раз выйти на поле в сезоне 2022/23 – в воскресенье туринцы отправятся в гости к «Удинезе». В недавних интервью Массимилиано Аллегри отмечал, что его команда прогрессирует, но цифры говорят иное.

Достаточно сравнить сегодняшние результаты с прошлогодними, тоже под руководством Аллегри – на момент 37 тура у «Юве» было 70 очков, а сейчас 69.

Если проводить параллель с предыдущими сезонами, то показатели тоже не в пользу сегодняшней команды. В первом сезоне под руководством Андреа Пирло команда набрала 75 очков, а с Маурицио Сарри – 83, в тот год «Ювентус» в последний раз выиграл Скудетто.

Нельзя не отметить, что в этом сезоне поражения «Ювентуса» представляют собой двузначное число – неудача в матче с «Миланом» стала десятой для команды Аллегри, последний раз туринцы столько проигрывали аж в сезоне 2010/11, когда командой руководил Дельнери.

1 комментарий

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Кирилл Павлюченко
Команда при Аллегри "прогрессирует" - досрочно обезопасили себя от вылета в пердив - чем не достижение?! Но - как по мне - с Макса и спросу никакого - у него всегда такой футбол. А вот чем думал Аньелли - начиная эту тренерскую чехарду - и в итоге с повышением зарплаты опять вернувши Макса, но уже с потерявшей управление командой - вот "вопрос вопросов."
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