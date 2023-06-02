«Ювентус» готовится в последний раз выйти на поле в сезоне 2022/23 – в воскресенье туринцы отправятся в гости к «Удинезе». В недавних интервью Массимилиано Аллегри отмечал, что его команда прогрессирует, но цифры говорят иное.

Достаточно сравнить сегодняшние результаты с прошлогодними, тоже под руководством Аллегри – на момент 37 тура у «Юве» было 70 очков, а сейчас 69.

Если проводить параллель с предыдущими сезонами, то показатели тоже не в пользу сегодняшней команды. В первом сезоне под руководством Андреа Пирло команда набрала 75 очков, а с Маурицио Сарри – 83, в тот год «Ювентус» в последний раз выиграл Скудетто.

Нельзя не отметить, что в этом сезоне поражения «Ювентуса» представляют собой двузначное число – неудача в матче с «Миланом» стала десятой для команды Аллегри, последний раз туринцы столько проигрывали аж в сезоне 2010/11, когда командой руководил Дельнери.