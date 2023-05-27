Марсьяль может покинуть «Юнайтед». Его предложили «Ювентусу»
Раньше считался будущим претендентом на «Золотой мяч».
По данным Calciomercato, «Ювентус» этим летом может подписать форварда «Юнайтед» Антони Марьсяля. Представители француза уже якобы общались с бьянконери по поводу возможного перехода.
Несмотря на то, что когда игрок в форме, он показывает очень неплохую игру, в этом сезоне его мучают травмы. Марсьяль забил во всех соревнованиях сезона-2022/2023 9 мячей, но у руководства есть сомнения в его способности стабильно играть за «красных дьяволов».
Следующим летом у 27-летнего француза заканчивается контракт, и пока нет никаких показателей того, что он будет продлен.
уже 27 лет