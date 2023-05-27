Туринская Старушка
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Марсьяль может покинуть «Юнайтед». Его предложили «Ювентусу»

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Раньше считался будущим претендентом на «Золотой мяч».

По данным Calciomercato, «Ювентус» этим летом может подписать форварда «Юнайтед» Антони Марьсяля. Представители француза уже якобы общались с бьянконери по поводу возможного перехода.

Несмотря на то, что когда игрок в форме, он показывает очень неплохую игру, в этом сезоне его мучают травмы. Марсьяль забил во всех соревнованиях сезона-2022/2023 9 мячей, но у руководства есть сомнения в его способности стабильно играть за «красных дьяволов».

Следующим летом у 27-летнего француза заканчивается контракт, и пока нет никаких показателей того, что он будет продлен.

3 комментария

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Заур Исмайылов
Мага, Марсика, Мак Том, Ван Де Бек, Туанзебе, Телес всех на выход. Если нормальные бабки дадут, можно и санчо. Вход - Осимхен, Асенсио можно взять даром, Ким Мин, Де йонга. И Хвичу из наполи было бы бомба... всего лишь мечты а вишенька на тортике Мбаппе
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+3
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Dm Kznts
ппц
уже 27 лет
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ranelgee
Ответ Dm Kznts
ппц уже 27 лет
И все 27 недовольный
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