Раньше считался будущим претендентом на «Золотой мяч».

По данным Calciomercato, «Ювентус» этим летом может подписать форварда «Юнайтед» Антони Марьсяля. Представители француза уже якобы общались с бьянконери по поводу возможного перехода.

Несмотря на то, что когда игрок в форме, он показывает очень неплохую игру, в этом сезоне его мучают травмы. Марсьяль забил во всех соревнованиях сезона-2022/2023 9 мячей, но у руководства есть сомнения в его способности стабильно играть за «красных дьяволов».

Следующим летом у 27-летнего француза заканчивается контракт, и пока нет никаких показателей того, что он будет продлен.