После всех потрясений, окружающих клуб, прогнозирование состава «Ювентуса» на следующий сезон остается сложной задачей.

В связи с неопределенностью вокруг команды, летом могут уйти несколько звезд, в том числе и основной вратарь «Юве».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» может пожертвовать услугами Войчеха Шченсны, если останется за пределами еврокубков в следующем сезоне.

В настоящее время клуб занимает второе место в таблице Серии А, но эта ситуация, вероятно, изменится в ближайшие дни после повторного судебного разбирательства по делу о приросте капитала. Кроме того, суд может отнять у клуба очки в процессе по делу о махинациях с зарплатами. Поэтому «Ювентус» рискует пропустить Лигу чемпионов, а возможно и вообще еврокубки.

Шченсны был отличным голкипером с момента его перехода в «Ювентус» в 2017 году. Его нынешний контракт истекает в 2024 году. Тем не менее, поляк является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, и в отсутствие европейского футбола обеспечение его заработной платы станет сложной задачей для «Юве», поэтому летом руководство может рассмотреть его продажу и положиться Маттиа Перина, который был более чем надежен всякий раз, когда тренер доверял ему место в воротах.