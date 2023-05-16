Туринская Старушка
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Шченсны - лучший. Оценки «Юве» за поражение от «Севильи»

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"Юве" покинул Лигу Европы, проиграв "Севилье" в дополнительное время.

Лучшим был Войчех Шченсны, у него оценка 8,3. Данило получил 7,5.

С игроками атаки все плохо: 

13 комментариев

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Nekrasen
Честно говоря Кьеза совсем плох в этом сезоне. Ладно там его рывки и как он мяч на скорости продвигал вперёд до травмы. Он банально намного слабее и хуже бьет по воротам. В первом овертайме был удар по воротам от него, а точнее пас вратарю. Прежний Кьеза вколотил бы гол 9 раз из 10.
+9
-1
+8
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Орхан Эмиргамзаев
Кьеза 7???
Его оценивали как игрока Севильи?
+7
-1
+6
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Vladislav Kirsenko
Черт его знает, но Хиль и Окампос которые всю игру верёвки крутили из игроков Юве с оценками ниже Кьезы который абсолютно ничем не запомнился. Это прямо странно
+7
-1
+6
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AlexRyzen
Для стороннего болельщика мачт был супер , никакой иниер - Милан рядом не стоял👍
+3
-1
+2
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AlexRyzen
Кьеза косячнул , потом ещё пробил криво , а кроме этого его не видно уже матчей 7 , травма конечно поломала его технику
+2
-1
+1
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redsyde
Надеялся на Ди Марию и Кьезу, но они вообще ужасно выступили.
+1
-1
0
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I am Timur >>M<<
И снова Паредес на высоте. Надеюсь останется в команде.
0
0
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Vadim Vadiara
Ответ Орхан Эмиргамзаев
Кьеза 7??? Его оценивали как игрока Севильи?
Оценка должна быть около 6ки. Вообще в игру не попал, да и решающий мяч привез...
+1
-1
0
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Александр Артыков
Ответ Nekrasen
Честно говоря Кьеза совсем плох в этом сезоне. Ладно там его рывки и как он мяч на скорости продвигал вперёд до травмы. Он банально намного слабее и хуже бьет по воротам. В первом овертайме был удар по воротам от него, а точнее пас вратарю. Прежний Кьеза вколотил бы гол 9 раз из 10.
Прицел и чутьё когда надо бить и куда сбит наглухо
0
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