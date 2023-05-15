Проводит неоднозначный сезон.

«Ювентус» хочет продлить контракт с Анхелем Ди Марией. Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, в настоящее время уже ведут переговоры о продлении договора на год.

В пользу бьянконери говорит то, что если чемпион мира останется, то клуб сможет использовать Decreto Crescita (уменьшение налогового давления на клуб).

Пока неизвестно, будет ли «Ювентус» в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, но клуб в любом случае будет думать о составе с прицелом на еврокубок. В этом сезоне за «Юве» Ди Мария забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.

А вы оставили бы Анхеля Ди Марию в «Ювентусе» еще на один сезон? Пишите в комментариях.