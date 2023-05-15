Туринская Старушка
Блог

Продление контракта с Ди Марией все еще возможно. В сделке «Юве» может помочь один итальянский декрет

Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
серия А Италия серия А Италия
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Футбол Футбол

Проводит неоднозначный сезон.

«Ювентус» хочет продлить контракт с Анхелем Ди Марией. Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, в настоящее время уже ведут переговоры о продлении договора на год.

В пользу бьянконери говорит то, что если чемпион мира останется, то клуб сможет использовать Decreto Crescita (уменьшение налогового давления на клуб).

Пока неизвестно, будет ли «Ювентус» в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, но клуб в любом случае будет думать о составе с прицелом на еврокубок. В этом сезоне за «Юве» Ди Мария забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.

А вы оставили бы Анхеля Ди Марию в «Ювентусе» еще на один сезон? Пишите в комментариях.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Когда не в форме, но в составе порет очень много. Когда в форме – лучший с отрывом игрок, без вопросов. Только с годами форма всё реже случается. Хотя, в следующем сезоне и ЧМ не будет, некуда будет силы копить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий