Туринская Старушка
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«Ювентус» на этой неделе сыграет в форме сезона 23/24. И выглядит она очень непривычно ⚫️🟡

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Такого мы еще не видели.

Для сезона 2023/24 Adidas приготовил «Ювентусу» очень необычный домашний комплект.

Форма выполнена в уникальном сочетании цветов: черном, белом и желтом.

Полосы на футболке сделаны с эффектом «меха», напоминающим шкуру зебры.

В отличие от всех предыдущих домашних комплектов туринцев (не считая красную полосу в сезоне 19/20), на форме есть и третий цвет — желтый (официальное название «Bold Gold»).

Воротник, полосы, боковые ставки, эмблема команды окрашены в ярко-желтый цвет.

Уже совсем скоро мы сможем увидеть этот комплект в реальной жизни — 14 мая «Ювентус» сыграет в нем в домашнем матче с «Кремонезе».

Как вам обновленная форма «Старой синьоры»?

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