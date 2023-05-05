«Ювентус» на этой неделе сыграет в форме сезона 23/24. И выглядит она очень непривычно ⚫️🟡
Такого мы еще не видели.
Для сезона 2023/24 Adidas приготовил «Ювентусу» очень необычный домашний комплект.
Форма выполнена в уникальном сочетании цветов: черном, белом и желтом.
Полосы на футболке сделаны с эффектом «меха», напоминающим шкуру зебры.
В отличие от всех предыдущих домашних комплектов туринцев (не считая красную полосу в сезоне 19/20), на форме есть и третий цвет — желтый (официальное название «Bold Gold»).
Воротник, полосы, боковые ставки, эмблема команды окрашены в ярко-желтый цвет.
Уже совсем скоро мы сможем увидеть этот комплект в реальной жизни — 14 мая «Ювентус» сыграет в нем в домашнем матче с «Кремонезе».
Как вам обновленная форма «Старой синьоры»?
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