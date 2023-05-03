Туринская Старушка
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«Ювентусу» вернули очки, но в скором времени оштрафуют вновь. Гарантийная коллегия CONI опубликовала мотивировочную часть

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Вряд ли будет минус пятнадцать баллов.

Официально: Гарантийная коллегия CONI опубликовала мотивировочную часть на свое решение о возвращении пятнадцати очков «Ювентусу» по делу о приросте капитала.

На 75 страницах бьянконери объяснили, что статья 4 Кодекса спортивного правосудия (нарушение спортивной лояльности) остается в силе, но некоторое движение в сторону нового наказания присутствует. Сторона защиты пыталась переквалифицировать дело на статью 31 − по ней мог грозить денежный штраф или несколько баллов.

Гарантийная коллегия подтвердила «преднамеренное и неоднократное изменение бухгалтерских данных в связи с многочисленными приростами капитала, стоимость которых была фиктивной».

Как объясняет журналист Мирко Николино, «мотивировочная часть не дает повода для больших надежд: новая апелляция в Гарантийную коллегию CONI против нового наказания, скорее всего, вообще будет отклонена».

Как считает сайт TuttoJuve, в этот раз «Ювентус» могут лишить девяти очков. Ровно столько просил федеральный прокурор FIGC Джузеппе Чине.

11 комментариев

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bagire84@gmail.com
причем тут спорт
+3
-2
+1
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MAKS$$
Надеюсь он ( Николино) не прав и нечего ( кроме денег) отбирать ( очки) не будут, а если всё таки будут пусть их отберут в следующий год ( в следующий сезон)
+1
-1
0
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