11 комментариев

Вряд ли будет минус пятнадцать баллов.

Официально: Гарантийная коллегия CONI опубликовала мотивировочную часть на свое решение о возвращении пятнадцати очков «Ювентусу» по делу о приросте капитала.

На 75 страницах бьянконери объяснили, что статья 4 Кодекса спортивного правосудия (нарушение спортивной лояльности) остается в силе, но некоторое движение в сторону нового наказания присутствует. Сторона защиты пыталась переквалифицировать дело на статью 31 − по ней мог грозить денежный штраф или несколько баллов.

Гарантийная коллегия подтвердила «преднамеренное и неоднократное изменение бухгалтерских данных в связи с многочисленными приростами капитала, стоимость которых была фиктивной».

Как объясняет журналист Мирко Николино, «мотивировочная часть не дает повода для больших надежд: новая апелляция в Гарантийную коллегию CONI против нового наказания, скорее всего, вообще будет отклонена».

Как считает сайт TuttoJuve, в этот раз «Ювентус» могут лишить девяти очков. Ровно столько просил федеральный прокурор FIGC Джузеппе Чине.