7 комментариев

В последние недели появляется все больше сообщений о разногласиях между тренером «Ювентуса» Максом Аллегри и некоторыми из его ключевых игроков.

Большинство историй связаны с Душаном Влаховичем и Анхелем Ди Марией. Последний не был с командой в Болонье вчера вечером, ходят слухи, что его травма была всего лишь способом скрыть проблему между ним и тренером.

По сведениям итальянского журналиста Адриано Дель Монте, Федерико Кьеза в одной лодке с нападающими. Журналист написал у себя в Twitter, что между героем Евро 2020 и тренером команды существуют разногласия.

Дель Монте утверждает, что получил эту информацию от источников, близких к Кьезе. Якобы футболист разочарован, играя не на своей позиции и его будущее в клубе под сомнением. Федерико Кьеза присоединился к «Ювентусу» в 2020 году, на правах двухлетней аренды, но в прошлом году его переход из «Фиорентины» стал постоянным.