Туринская Старушка
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«Кьеза разочарован, его будущее в клубе под вопросом». Журналист о конфликте Феде с Аллегри

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В последние недели появляется все больше сообщений о разногласиях между тренером «Ювентуса» Максом Аллегри и некоторыми из его ключевых игроков.

Большинство историй связаны с Душаном Влаховичем и Анхелем Ди Марией. Последний не был с командой в Болонье вчера вечером, ходят слухи, что его травма была всего лишь способом скрыть проблему между ним и тренером.

По сведениям итальянского журналиста Адриано Дель Монте, Федерико Кьеза в одной лодке с нападающими. Журналист написал у себя в Twitter, что между героем Евро 2020 и тренером команды существуют разногласия.

Дель Монте утверждает, что получил эту информацию от источников, близких к Кьезе. Якобы футболист разочарован, играя не на своей позиции и его будущее в клубе под сомнением. Федерико Кьеза присоединился к «Ювентусу» в 2020 году, на правах двухлетней аренды, но в прошлом году его переход из «Фиорентины» стал постоянным.

7 комментариев

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hoohma
ну Кьеза еще не вышел на свой уровень, чтобы качать права. Откровенно говоря играет он процентов на 20 от своего оптимального уровня. Если присмотреться к игре, то видно, что чуть теряет мяч так сразу жестикуляции к судье и сразу опускает руки, выбывая из игры. Никто ему не мешает во время игры менять позицию на удобную, как он всегда делал это раньше. Травма больше дала по мозгам, чем по физике. да и лишний вес налицо. Потерял скорость и злость
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d.xoxlov
Ответ Всеволод Волков
Федя всё. Не вернётся он уже с таким коленом на уровень. Хотелось бы ошибаться, но постоянные новости об опухшем колене, не прибавляют уверенности в том, что он сможет прогрессировать.
Только эти новости были про другое колено, которое целое.
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etzhbr
Продать всех недовольных и дополнительно продлить Олега. Ювентус на глазах рассыпается.
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Всеволод Волков
Федя всё. Не вернётся он уже с таким коленом на уровень. Хотелось бы ошибаться, но постоянные новости об опухшем колене, не прибавляют уверенности в том, что он сможет прогрессировать.
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juveforzajuve
Надо прощаться с Аллегри. За два года не было продвижении вперёд. Ни морально, ни физически. Разве что только Рабьо стал играть лучше, но он уйдет. Молодежь вроде начала хорошо играть, но остановились в развитии. Многие откатились назад, яркий пример Влахович. Я бы подписал снова Конте на два года, не больше, чтобы команду привести в чувство. Дальше можно передавать в более умные руки.
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