7 комментариев

😱 Зидан больше не рассматривает пост наставника сборной Франции. У него появилась новая цель
RMC Sport сообщает, что приоритетом Зинедина Зидана является пост главного тренера «Ювентуса».
Француз играл за туринский клуб с 1996 по 2001 год, прежде чем присоединиться к мадридскому «Реалу».
«ПСЖ» по-прежнему заинтересован в найме Зидана. Однако 50-летний француз не горит желанием переезжать в Париж.
Возвращение Зизу в «Реал Мадрид» кажется маловероятным, поскольку королевский клуб планирует оставить Карло Анчелотти еще на один сезон.
Пост главного тренера сборной Франции не рассматривается.
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