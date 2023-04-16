Туринская Старушка
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😱 Зидан больше не рассматривает пост наставника сборной Франции. У него появилась новая цель

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RMC Sport сообщает, что приоритетом Зинедина Зидана является пост главного тренера «Ювентуса».

Француз играл за туринский клуб с 1996 по 2001 год, прежде чем присоединиться к мадридскому «Реалу».

«ПСЖ» по-прежнему заинтересован в найме Зидана. Однако 50-летний француз не горит желанием переезжать в Париж.

Возвращение Зизу в «Реал Мадрид» кажется маловероятным, поскольку королевский клуб планирует оставить Карло Анчелотти еще на один сезон.

Пост главного тренера сборной Франции не рассматривается.

7 комментариев

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Павел Ершов
Дай Бог это возвращение случится и будет легендарным!
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Cheah
Ох Зизу, как же мы хотим увидеть настоящий Юве, а не вот это вот всё.
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Вячеслав Горелов
Ответ Ноно Гомес
Челси как раз ищет тренера там....
он не поедет в Англию, т.к не знает язык
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juveforzajuve
Очередные слухи. Вероятно всего что Аллегри оставят ещё на сезон. И раз уж пошла пьянка с этими экспериментами, то можно попробовать и с Зидан. Хуже не должно быть
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Ноно Гомес
Челси как раз ищет тренера там....
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pasmike
Думаю, это то, что ему подойдет. Футбол он ставит итальянский практически.
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