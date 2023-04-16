7 комментариев

RMC Sport сообщает, что приоритетом Зинедина Зидана является пост главного тренера «Ювентуса».

Француз играл за туринский клуб с 1996 по 2001 год, прежде чем присоединиться к мадридскому «Реалу».

«ПСЖ» по-прежнему заинтересован в найме Зидана. Однако 50-летний француз не горит желанием переезжать в Париж.

Возвращение Зизу в «Реал Мадрид» кажется маловероятным, поскольку королевский клуб планирует оставить Карло Анчелотти еще на один сезон.

Пост главного тренера сборной Франции не рассматривается.