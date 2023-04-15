Туринская Старушка
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«Ювентусу» вернули 15 очков, «бьянконери» взлетели в топ-3 Серии А! Но есть один нюанс

Ювентус Ювентус
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Гарантийная коллегия CONI наконец закончила рассмотрение апелляции «Ювентуса» по делу о плюсваленце.

Гарантийная коллегия приняла решение вернуть «бьянконери» 15 очков, которых клуб лишили в январе. Таким образом туринцы ворвались на третье место турнирной таблицы Серии А, смещая с этой позиции «Рому».

Как и в любой хорошей истории, здесь есть один нюанс. Решение о возвращении очков временное. Дело было передано обратно в Апелляционный суд, который должен будет провести повторное рассмотрение.

Журналист Танкреди Палмери предположил, что «Ювентус» все же лишится от пяти до десяти очков.

Фанаты «бьянконери» в соцсетях восприняли новость с неким скепсисом:

💭 «Итальянское правосудие сводит меня с ума. Я бы не стал так радоваться, уверен, что санкции еще нас настигнут».

💭 «Я не верю, что в итоге нам вернут все очки, которые отняли. Просто надеюсь, что эта новость как-то замотивирует наших игроков».

💭 «Не сомневайтесь, лига придумает, как в конечном итоге оштрафовать «Ювентус». Меня удивляет другое. Объясните, каким образом наши парни с такой ужасной игрой добрались до третьего места?»

💭 «Думаю, что нам не нужно радоваться раньше времени. Спортивные чиновники ясно дали понять, что не дадут «Ювентусу» финишировать высоко».

💭 «Нам пускают пыль в глаза. Не стоит даже надеяться на справедливый суд. Главное сейчас – показывать топовый футбол. Уверен, что футболисты знают о решении и будут замотивированы на победу в матче Лиги Европы».

А что вы думаете о решении Гарантийной коллегии? В конечном итоге лишится ли «Юве» очков?

13 комментариев

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SVSK29
Клоунада какая-то.
Смысл отнимать, чтобы потом вернуть?
Нужно до конца разбираться во всех нюансах.
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King-Sea
Просто верните, Пирло!
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Алекс. Дель Пьеро
Наконец-то на справедливом своем месте и выше кабинетных!!! Желаю выстоять и адвокатам недопустить больше снятия очков. Хотя в Италии против Ювентуса вся мафия местных чиновников и еще УЕФА мстит за Супер лигу. Чего Реал не трогают при этом? Загадка. Видать в Испании менеджеры Реала имеют неприкосновенный статус с Барселоной, в отличии от Ювентуса в Италии. Когда уже поймут эти дятлы в ФФИ, что убивая флагман своего футбола, ты убиваешь сам итальянский уровень чемпионата.
+3
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d.xoxlov
По времени могут до конца сезона не успеть. Хотя, если в том же режиме, что в первый раз пойдут, кто их знает. Всё равно сезон подгадили этими очками туда-сюда.
+1
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Tim_FJ
После того как стало известно , кто выносил приговор, сразу стало понятно,легитимностью здесь не пахнет.
Надеюсь справедливость восторжествовала.
FJ
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Алекс. Дель Пьеро
Ответ Сэйлор Мун
за 8 кабинетных лет что то этот "гигимон" так и не одной ЛЧ не взял даже при том что в Серии А финансы и две скамейки позволяли играть в пол ноги и все силы бросить на ЛЧ.
Потому что ЛЧ не только из Италии играют, там был еще и Реал и Барселона на пике своих эпох. Но 2 раза в финале ЛЧ и полуфинале ЛЕ играли между прочим и не благодаря жеребьевке. И кабинетные года были только у клуба из Милана.
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