13 комментариев

Гарантийная коллегия CONI наконец закончила рассмотрение апелляции «Ювентуса» по делу о плюсваленце.

Гарантийная коллегия приняла решение вернуть «бьянконери» 15 очков, которых клуб лишили в январе. Таким образом туринцы ворвались на третье место турнирной таблицы Серии А, смещая с этой позиции «Рому».

Как и в любой хорошей истории, здесь есть один нюанс. Решение о возвращении очков временное. Дело было передано обратно в Апелляционный суд, который должен будет провести повторное рассмотрение.

Журналист Танкреди Палмери предположил, что «Ювентус» все же лишится от пяти до десяти очков.

Фанаты «бьянконери» в соцсетях восприняли новость с неким скепсисом:

💭 «Итальянское правосудие сводит меня с ума. Я бы не стал так радоваться, уверен, что санкции еще нас настигнут».

💭 «Я не верю, что в итоге нам вернут все очки, которые отняли. Просто надеюсь, что эта новость как-то замотивирует наших игроков».

💭 «Не сомневайтесь, лига придумает, как в конечном итоге оштрафовать «Ювентус». Меня удивляет другое. Объясните, каким образом наши парни с такой ужасной игрой добрались до третьего места?»

💭 «Думаю, что нам не нужно радоваться раньше времени. Спортивные чиновники ясно дали понять, что не дадут «Ювентусу» финишировать высоко».

💭 «Нам пускают пыль в глаза. Не стоит даже надеяться на справедливый суд. Главное сейчас – показывать топовый футбол. Уверен, что футболисты знают о решении и будут замотивированы на победу в матче Лиги Европы».

А что вы думаете о решении Гарантийной коллегии? В конечном итоге лишится ли «Юве» очков?