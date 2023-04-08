Туринская Старушка
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Пугающий момент. Войчех Шченсны схватился за грудь и покинул поле в матче против «Спортинга» 😱💔

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Соперники отреагировали мгновенно.

Сегодня «Ювентус» принимает «Спортинг» в четвертьфинальном матче Лиги Европы, и на перерыв команды ушли с нулевой ничьей.

В первом тайме туринская команда осталась не только без голов, но и без Войчеха Шченсны.

На 42-й минуте вратарь «Старой синьоры», не участвуя в столкновении, схватился за грудную клетку и попросил помощи медиков. После осмотра поляк покинул поле в слезах.

Тренерский штаб тоже был взволнован.

Болельщики предположили, что голкипер мог повредить грудную мышцу в других эпизодах или же получил травму, приложившись о штангу, во время сейва в первом тайме.

Есть же и более страшные предположения, ведь этот момент пугающе похож на другой эпизод, который случился с Серхио Агуэро в 2021 году.

Стоит отметить, что «Спортинг» не остался в стороне.

Сразу же после замены Шченсны в соцсетях португальской команды появился пост в поддержку игрока:

Надеемся только на хорошие новости! 🤞

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