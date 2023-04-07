В прошлое воскресенье «Ювентус» потерпел шестое поражение в сезоне в Серии А, противостояние с «Лацио» завершилось со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Тем не менее, «бьянконери» продемонстрировали неплохую игру после выходов Федерико Кьезы и Данило, когда команда перешла от схемы 3-5-2 к 4-3-3.

TuttoJuve сообщает, что Максу Аллегри понравилось то, что он увидел на финальном отрезке матча, поэтому он рассматривает тактическую схему 4-3-3 на игру со «Спортингом» в этот четверг.

«Бьянконери» примут португальский клуб на стадионе «Альянц» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

Источник поясняет, что тренер сохранит почти тот же состав, что и в последние 20 минут против «Лацио». В воротах сыграет Войцех Шченсны, четверка защитников - Данило, Федерико Гатти, Глейсон Бремер и Алекс Сандро. В полузащите выйдут Николо Фаджоли вместо Леандро Паредеса, Мануэль Локателли и Адриен Рабьо. В атаке возвращение Федерико Кьезы в форму может гарантирует ему место в «основе» на левом фланге за счет Филипа Костича. Анхель Ди Мария сыграет на правом фланге, а Душан Влахович будет действовать в центре нападения.