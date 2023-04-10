Туринская Старушка
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Не только очковый штраф. Неудачный сезон «Юве» связан с плохой игрой против конкретных команд

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Разучились проводить победные игры против прямых конкурентов.

La Gazzetta dello Sport объяснила причину неудачного сезона «Ювентуса», просмотрев календарь игр команды Аллегри.

В этом году бьянконери неважно проводят матчи против команд, которые входят в топ-6 Серии А. На «Сан Паоло» «Юве» разгромно проиграл со счетом 1:5, а ответный матч пройдет в конце апреля. В первом матче против «Лацио» дома туринцы победили, а затем проиграли 1:2 на «Олимпико».

В матче против «Ромы» было добыто всего одно очко − 1:1 в Турине и 0:1 в Риме. На «Сан Сиро» был проигран матч «Милану», а вторая игра пройдет 28 мая на «Ювентус Стэдиуме». Домашняя игра с «Аталантой» закончилась ничьей, ответка − в мае.

Единственная радость − двойная победа над «Интером» Индзаги. Но этого мало, ведь параллельно команда Аллегри умудрилась дважды проиграть «Монце».

3 комментария

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Дмитрий Мороз
Ответ I am Timur >>M<<
Всё по делу. Пора начинать играть в атакующих футбол.
Ахаха. Этого явно не будет пока аллегров у руля
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d.xoxlov
Да, наверно, но тут надо учитывать контекст, всё же. Из всего перечисленного откровенный обсёр был только в Неаполе. С "Аталантой" и "Монцей" второй раз – как раз после снятия очков, а это не сильно воодушевляет. С "Ромой" и "Лацио" в гостях во время игр в ЛЕ, где пока что шансы на ЛЧ в следующем сезоне куда более отчётливые, чем в чемпионате (а если очки вернут, то ЛЧ будет железно).
Ко всему ещё и полуфинал кубка, в котором большой только "Интер" остался, но как раз на который "Юве" и попал. Полгода без Кьезы, два месяца без Влаховича и Милика, год без Погба и с периодически "гаснущим" ди Марией – не густо в атаке получается, чтобы в трёх турнирах прямо рвать налево и направо.
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I am Timur >>M<<
Всё по делу. Пора начинать играть в атакующих футбол.
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