Разучились проводить победные игры против прямых конкурентов.

La Gazzetta dello Sport объяснила причину неудачного сезона «Ювентуса», просмотрев календарь игр команды Аллегри.

В этом году бьянконери неважно проводят матчи против команд, которые входят в топ-6 Серии А. На «Сан Паоло» «Юве» разгромно проиграл со счетом 1:5, а ответный матч пройдет в конце апреля. В первом матче против «Лацио» дома туринцы победили, а затем проиграли 1:2 на «Олимпико».

В матче против «Ромы» было добыто всего одно очко − 1:1 в Турине и 0:1 в Риме. На «Сан Сиро» был проигран матч «Милану», а вторая игра пройдет 28 мая на «Ювентус Стэдиуме». Домашняя игра с «Аталантой» закончилась ничьей, ответка − в мае.

Единственная радость − двойная победа над «Интером» Индзаги. Но этого мало, ведь параллельно команда Аллегри умудрилась дважды проиграть «Монце».