Туринская Старушка
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🎥Кэп на месте: Алессандро Дель Пьеро поддерживает «Ювентус» в матче с «Интером» на трибунах

Ювентус Ювентус
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Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
Футбол Футбол

Завершился первый тайм полуфинального матча Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером». Счет до сих пор не открыт.

На трибунах за туринский клуб переживает Алессандро Дель Пьеро – легендарный капитан снова пришел на матч, чтобы поддержать команду.

Напомним, что легенда «Ювентуса» также находился на трибунах стадиона на субботнем матче против «Вероны», что вызвало очередную волну слухов о возможном возвращении Дель Пьеро в «Юве» – на этот раз на одну из руководящих должностей.

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