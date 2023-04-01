Тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги не общался с прессой перед матчем своей команды с «Ювентусом» в Кубке Италии.

«Нерадзурри» надеются одержать первую победу над «Ювентусом» в этом сезоне с третьей попытки – команда Аллегри дважды обыграла «Интер» в Серии А.

«Ювентус» находится в отличной форме перед матчем, а у команды Индзаги все не так радужно.

Football Italia сообщает, что босс «Интера» решил не общаться с прессой, потому что не хотел, чтобы внимание было приковано к его игрокам, которые не выиграли ни одного из трех последних матчей, потерпев три поражения дома перед сегодняшней игрой.