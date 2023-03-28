Туринская Старушка
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Будет ли готов Кьеза к «Вероне»? Аллегри оценивает состояние итальянца

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Травма исключена еще в начале недели.

В последние дни La Gazzetta dello Sport уделяет особое внимание состоянию Федерико Кьезы. Во время выездного матча против «Интера» (1:0) игрок вышел на замену, но покинул поле раньше конца игры из-за повреждения.

Перед игрой с «Вероной» форвард тренировался в общей группе. По предварительным оценкам, игрок будет доступен Аллегри в субботу, 1 апреля. Неизвестно, выйдет ли он в стартовом составе или начнет игру на скамейке.

Федерико Кьеза в понедельник летал в Австрию на встречу с доктором Финком, который оперировал левое колено игрока. Он исключил травму, но «Юве» ведет себя осторожно, так как не хочет рисковать здоровьем игрока.

1 комментарий

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d.xoxlov
Раз чемпионат псу под хвост в этом сезоне, то вполне разумно было бы выпускать Феде только в кубках, а в чемпионате пусть Кин и выздоровевший Милик побегают. Выше четвёртого место и так будет вряд ли. Да и оно ещё под большим вопросом, если очки не вернут.
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