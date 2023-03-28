Травма исключена еще в начале недели.

В последние дни La Gazzetta dello Sport уделяет особое внимание состоянию Федерико Кьезы. Во время выездного матча против «Интера» (1:0) игрок вышел на замену, но покинул поле раньше конца игры из-за повреждения.

Перед игрой с «Вероной» форвард тренировался в общей группе. По предварительным оценкам, игрок будет доступен Аллегри в субботу, 1 апреля. Неизвестно, выйдет ли он в стартовом составе или начнет игру на скамейке.

Федерико Кьеза в понедельник летал в Австрию на встречу с доктором Финком, который оперировал левое колено игрока. Он исключил травму, но «Юве» ведет себя осторожно, так как не хочет рисковать здоровьем игрока.