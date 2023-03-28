Официальное расставание между Антонио Конте и «Тоттенхэмом» в последние дни еще раз подогрело слухи о его возможном возвращении в «Ювентус», учитывая, что сомнения относительно Аллегри остаются, несмотря на сложный сезон.

Имя бывшего тренера остается первым в списке (по слухам) на случай расставания в конце сезона между Массимилиано Аллегри и клубом.

Однако, как сообщает TuttoSport, в последние дни участились слухи и о других возможных кандидатах, причем некоторые из них носят сенсационный характер: прежде всего, мы вернулись к разговору об Андреа Пирло, который тренировал "Юве" один год (первый в качестве тренера), выиграв 2 трофея. На данный момент это всего лишь предложение, некоторые болельщики дали бы ему больше времени.

Также слухи ведут Игорю Тюдору, еще одному бывшему игроку «Ювентуса», который был частью штаба Пирло: он перезапустил себя в Лиге 1 с «Марселем», который следует за «ПСЖ» во Франции.

Наконец, до сих пор ходят слухи о Джан Пьеро Гасперини, который уже много лет находится на скамейке запасных «Аталанты».