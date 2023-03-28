Бывший итальянский футболист Массимо Брамбати настаивает, что Антонио Конте был и остается лучшим тренером для «Ювентуса», если клуб хочет преодолеть текущие трудности. Пока туринцами руководит Массимилиано Аллегри, которому удалось выровнять игру команды несмотря на неопределенность за пределами поля.

Однако на протяжении большей части сезона положение Аллегри в клубе не было столь стабильно. Одна из причин, по которой он не потерял работу после неудачного старта сезона – дружба с бывшим президентом Андреа Аньелли.

Сейчас Аньелли в клубе нет, а новое руководство может не быть столь лояльно к Аллегри и попрощаться с ним в конце компании.

«Тоттенхэм» только что расстался с Антонио Конте после скандальной пресс-конференции, где итальянец раскритиковал игроков и руководство клуба.

Брамбати уверен, что Конте должен вернуться в «Ювентус».

«Команда превыше всего. Если бы я был руководителем клуба, то хотел бы нанять Конте, я бы заключил с ним выгодный контракт, а также обещал ему бонусы за повышение уровня футболистов. Я считаю, что у «Ювентуса» есть возможность вернуть домой профессионала, который может реорганизовать систему после всей этой катастрофы. Конте все знает – он самый подходящий человек для этой работы», - цитирует Брамбати Calciomercato.

Напомним, что Антонио Конте работал в «Ювентусе» с 2011 по 2014 г. Под его руководством команда трижды выиграла Серию А и дважды Суперкубок Италии.