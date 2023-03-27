Все пошло не по плану федерации.

По данным Tuttosport, время, которое было запрошено федеральным прокурором Чине по делу о заработной плате и ложной бухгалтерии (дело Призма), завершилось сегодня.

Новость появилась сразу после того, как стало известно о переносе слушаний по этому же делу на 10 мая. Сегодня было предварительное слушание по уголовному делу, которое не имеет отношения к спортивным результатам.

Это показательный момент, ведь прокурор Чине надеялся на обвинительное заключение уже сегодня, чтобы подтвердить свои обвинения в спортивном правосудии. К сожалению для него, все теперь пошло не так, ведь юридических оснований у него нет.