Туринская Старушка
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Прокурор, твое время вышло! Сегодня закончилось время отсрочки по делу против «Юве» Призма

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Все пошло не по плану федерации.

По данным Tuttosport, время, которое было запрошено федеральным прокурором Чине по делу о заработной плате и ложной бухгалтерии (дело Призма), завершилось сегодня.

Новость появилась сразу после того, как стало известно о переносе слушаний по этому же делу на 10 мая. Сегодня было предварительное слушание по уголовному делу, которое не имеет отношения к спортивным результатам.

Это показательный момент, ведь прокурор Чине надеялся на обвинительное заключение уже сегодня, чтобы подтвердить свои обвинения в спортивном правосудии. К сожалению для него, все теперь пошло не так, ведь юридических оснований у него нет.

1 комментарий

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AlexRyzen
А прокурор- то засланный !) Был😂😂😂
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