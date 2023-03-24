📸Сэм Айлинг вызывает аплодисменты в молодежной сборной! Талант из «Ювентуса» разгромил Германию
Сэм Айлинг забил два гола за молодежную сборную Англии в матче с Германией, который проходил на стадионе «Академия» в Манчестере.
Крайний защитник «Ювентуса» не ошибся перед голкипером соперника – удар был неберущимся.
Но Айлингу одного гола было мало, поэтому он забил и второй: футболист прочитал намерения товарища по команде, мяч пересек штрафную соперника и оказался в воротах.
«Ювентус» доволен перспективным молодым игроком, который уже показал свой талант в основном составе и может расти дальше.
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