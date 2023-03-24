Туринская Старушка
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📸Сэм Айлинг вызывает аплодисменты в молодежной сборной! Талант из «Ювентуса» разгромил Германию

Сэм Айлинг
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Футбол Футбол

Сэм Айлинг забил два гола за молодежную сборную Англии в матче с Германией, который проходил на стадионе «Академия» в Манчестере.

Крайний защитник «Ювентуса» не ошибся перед голкипером соперника – удар был неберущимся.

Но Айлингу одного гола было мало, поэтому он забил и второй: футболист прочитал намерения товарища по команде, мяч пересек штрафную соперника и оказался в воротах.

«Ювентус» доволен перспективным молодым игроком, который уже показал свой талант в основном составе и может расти дальше.

3 комментария

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hoohma
Ответ Vovchichik
Вот поэтому Юве и продляет Сандро ...?
думаю на место квадрата его будут готовить. Костич левый фланг железно забронировал
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d.xoxlov
Ответ Vovchichik
Вот поэтому Юве и продляет Сандро ...?
Да, и Щесного, его главного конкурента по позиции, тоже продлят. Ужас)
+2
-1
+1
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Vovchichik
Вот поэтому Юве и продляет Сандро ...?
+1
-2
-1
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