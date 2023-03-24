Сэм Айлинг забил два гола за молодежную сборную Англии в матче с Германией, который проходил на стадионе «Академия» в Манчестере.

Крайний защитник «Ювентуса» не ошибся перед голкипером соперника – удар был неберущимся.

Но Айлингу одного гола было мало, поэтому он забил и второй: футболист прочитал намерения товарища по команде, мяч пересек штрафную соперника и оказался в воротах.

«Ювентус» доволен перспективным молодым игроком, который уже показал свой талант в основном составе и может расти дальше.