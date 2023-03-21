Хорошие новости для болельщиков «Ювентуса»! Федерико Кьеза не получил серьезных травм – об этом стало известно после того, как футболист посетил J Medical Center, где прошел обследование.

Нападающий не смог завершить матч «Ювентуса» против миланского «Интера» из-за дискомфорта в правом колене, несмотря на то, что вышел поле только в качестве замены. Это вызвало опасения, что он получил еще одну серьезную травму.

Тем не менее, состояние Кьезы лучше, чем опасались многие, и клуб это подтвердил в официальном заявлении.

«Обследование Федерико Кьезы в J|Medical после его участия в матче в воскресенье вечером, исключило какие-либо повреждения. Его состояние будет оцениваться ежедневно».