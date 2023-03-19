Очередное сложное испытание для Старой Синьоры.

Завтра в 22:45 по московскому времени туринский «Ювентус» на «Джузеппе Меацца» сыграет против «Интера». Перед матчем, который называют всеитальянским дерби, главный тренер бьянконери Массимилиано Аллегри дал пресс-конференцию.

«Нам предстоит великолепный матч перед 70 тысячами болельщиков. Дерби Италии − захватывающая игра! «Интер» еще не проигрывал на своем поле. Завтра нас ждет большое испытание. Они физически сильны и хороши в воздухе.

Милик и Сандро не будут доступны. Мне нужно будет оценить физическую форму нескольких игроков, к примеру, Ди Марии. Локателли в хорошем состоянии. На тренировке мне предстоит оценить, кого выбрать в атаку, так как Кин дисквалифицирован, а альтернатив нет. Нужно найти верный подход. У Гатти много энергии. Ему нужно много развиваться и набираться опыта. Возможно, он снова сыграет в воскресенье.

Мы будем стараться показать себя с наилучшей стороны − завтра будет трудное испытание. Сократить отставание в лиге будет сложно, но мы должны помнить, что на поле мы взяли 53 очка.

Итоги подведем в конце сезона. Определенно есть положительные моменты. У нас играют пять молодых игроков. Мы все еще в битве за Кубок, должны попасть в четверку лучших в лиге. Нужно оценить все то, что мы сделали на поле».

После алленаторе определился с заявкой на игру. Леонардо Бонуччи вряд ли выйдет в старте, но будет в заявке. Все также отсутствуют Аркадиуш Милик, Алекс Сандро, Поль Погба, а также добавился Фабио Миретти.

Вратари: Шченсны, Пинсольо, Перин.

Защитники: Де Шильо, Бремер, Данило, Гатти, Бонуччи, Ругани.

Полузащитники: Локателли, Куадрадо, Костич, Рабьо, Паредес, Секулов, Фаджоли, Барренечеа.

Форварды: Кьеза, Влахович, Ди Мария, Соуле, Айлинг.