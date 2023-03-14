Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. В следующем этапе турнира «Ювентусу» предстоит встреча со «Спортингом».

В полуфинале одна из команд встретится с победителем пары «Манчестер Юнайтед» / «Севилья».

У туринского и лиссабонского клуба небольшая история личных встреч: команды играли друг с другом трижды – последний раз в Лиге чемпионов в 2017 году на групповом этапе турнира. Первая встреча завершилась победой «Ювентуса» на своем поле (2:1) – авторами голов стали Миралем Пьянич и Марио Манджукич, а Алекс Сандро забил автогол. Во ответном матче в Лиссабоне была ничья (1:1), у португальцев отличился Бруно Сезар, а у итальянцев – Гонсало Игуаин.

Сейчас в чемпионате Португалии «Спортинг» занимает четвертую строчку, отставая от лидера – «Бенфики» на 15 очков. В Серии А «Ювентус» седьмой, от «Наполи» туринцев отделяют 30 очков.

Какого результата от четвертьфинала Лиги Европы вы ждете?