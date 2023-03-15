Сегодня Погба исполняется 30 лет: он уже выиграл 12 титулов и, похоже, очень близок к завершению карьеры
Или еще выстрелит?
Полю Погба всего 30, хотя кажется, что он играет уже очень давно. К самому прекрасному юбилею в жизни француз смог завоевать 12 титулов:
· 4 чемпионата серии А
· 2 Кубка Италии
· 2 Суперкубка Италии
· 1 Лигу Европы
· 1 Кубок английской лиги
· 1 Кубок мира
· 1 Лигу Наций
Сейчас Погба выступает за «Ювентус», но, если вспомнить цвета «старой синьоры», но у Поля сейчас явно черная полоса в карьере. Француз присоединился к «бьянконери» летом, но из-за проблем со здоровьем не принял участия ни в одном официальном матче аж до 1 марта, когда хавбек вышел на замену на 69-й минуте матча с «Торино» в 24-м туре Серии А.
Но и здесь беды не закончились. Полузащитник вновь выбыл на три недели из-за мышечной травмы.
«Утром перед игрой с «Сампдорией» Погба тренировал штрафные удары и почувствовал боль в приводящей мышце. Ему еще предстоит пройти обследование, но он точно не сыграет в четверг против «Фрайбурга» в Лиге Европы и в воскресенье против «Интера». Мы увидим его только после паузы на матчи сборных», – сказал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.
Ситуация с травмами хавбеками беспокоит и раздражает руководство клуба. Если до конца сезона она не изменится и Поль будет больше лечиться, чем играть, то летом представители «Юве» могут обсудить с Погба перспективы продолжения сотрудничества – в частности, речь может пойти о трансфере полузащитника.
Как думаете, сможет Погба еще вернуться на топ-уровень или уже можно задуматься о завершении карьеры?
Летом подпишется в Саудовский клуб. Там и до Мекки не далеко.
Хороший качественный игрок со своими спадами и подъемами, масштаб личности которого Мино Райола раздул до космических масштабов.