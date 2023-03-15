Туринская Старушка
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Сегодня Погба исполняется 30 лет: он уже выиграл 12 титулов и, похоже, очень близок к завершению карьеры

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Поль Погба Поль Погба
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Или еще выстрелит?

Полю Погба всего 30, хотя кажется, что он играет уже очень давно. К самому прекрасному юбилею в жизни француз смог завоевать 12 титулов:

·         4 чемпионата серии А

·         2 Кубка Италии

·         2 Суперкубка Италии

·         1 Лигу Европы

·         1 Кубок английской лиги

·         1 Кубок мира

·         1 Лигу Наций

Сейчас Погба выступает за «Ювентус», но, если вспомнить цвета «старой синьоры», но у Поля сейчас явно черная полоса в карьере. Француз присоединился к «бьянконери» летом, но из-за проблем со здоровьем не принял участия ни в одном официальном матче аж до 1 марта, когда хавбек вышел на замену на 69-й минуте матча с «Торино» в 24-м туре Серии А.

Но и здесь беды не закончились. Полузащитник вновь выбыл на три недели из-за мышечной травмы.

«Утром перед игрой с «Сампдорией» Погба тренировал штрафные удары и почувствовал боль в приводящей мышце. Ему еще предстоит пройти обследование, но он точно не сыграет в четверг против «Фрайбурга» в Лиге Европы и в воскресенье против «Интера». Мы увидим его только после паузы на матчи сборных», – сказал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

Ситуация с травмами хавбеками беспокоит и раздражает руководство клуба. Если до конца сезона она не изменится и Поль будет больше лечиться, чем играть, то летом представители «Юве» могут обсудить с Погба перспективы продолжения сотрудничества – в частности, речь может пойти о трансфере полузащитника.

Как думаете, сможет Погба еще вернуться на топ-уровень или уже можно задуматься о завершении карьеры?

4 комментария

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saric
Ответ Hollywood Hogan
Марио Балотелли от полузащиты. Хороший качественный игрок со своими спадами и подъемами, масштаб личности которого Мино Райола раздул до космических масштабов.
Они вообще братья-близнецы. Оба коренные европейцы, у обоих сумасшедший талант и такое же сумасшедшее отсутствие мозга или неумение им пользоваться
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Мельников Михаил
Пф... к завершению.
Летом подпишется в Саудовский клуб. Там и до Мекки не далеко.
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Вагнер Абаб
Вообще Кубок Мира надо писать первым, а не ниже суперкубка Италии. Главный трофей мирового футбола.
+1
-1
0
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Hollywood Hogan
Марио Балотелли от полузащиты.
Хороший качественный игрок со своими спадами и подъемами, масштаб личности которого Мино Райола раздул до космических масштабов.
+5
-2
+3
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