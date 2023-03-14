Поль Погба перешел в «Ювентус» прошлым летом, как свободный агент, но с тех пор почти не выходил на поле.

По контракту с клубом Погба зарабатывает около 8 млн евро за сезон, что делает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Тем не менее, после своего возвращения в «Юве» француз принял участие только в двух матчах, а его суммарное время на поле составило менее 40 минут.

Это далеко не то, на что рассчитывал клуб, когда договаривался с полузащитником, давайте посмотрим, во что им обошлась каждая минута Погба на поле.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что Погба сыграл всего 35 минут за «Ювентус», а услуги футболиста стоили клубу 228 571 евро за минуту, проведенную на поле.