Туринская Старушка
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На хлеб с маслом хватает🔥Сколько Погба зарабатывает за минуту на поле в «Ювентусе»?

Поль Погба Поль Погба
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Поль Погба перешел в «Ювентус» прошлым летом, как свободный агент, но с тех пор почти не выходил на поле.

По контракту с клубом Погба зарабатывает около 8 млн евро за сезон, что делает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Тем не менее, после своего возвращения в «Юве» француз принял участие только в двух матчах, а его суммарное время на поле составило менее 40 минут.

Это далеко не то, на что рассчитывал клуб, когда договаривался с полузащитником, давайте посмотрим, во что им обошлась каждая минута Погба на поле.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что Погба сыграл всего 35 минут за «Ювентус», а услуги футболиста стоили клубу 228 571 евро за минуту, проведенную на поле.

2 комментария

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juventus
Ответ Bayern777
Так и надо Ювентусу,не переплатил Дибале 3 млн как он хотел,в итоге куча неликвида играет в Юве… И то что в мачте Ювентус-Рома в конце Дибала и Погба обменялись футболками,определяет немного символизма
То что Юве поделом это точно,надеюсь впредь будут более взвешенно подходить к контрактам с игроками.Но Дибала сам себя убрал,мало того что травма,так еще и полностью отсутствовала стабильность,согласился бы на понижение наверно играл бы в Турине.А с Погба слажал Аллегри,впрочем как и целиком его второе пришествие.
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Bayern777
Так и надо Ювентусу,не переплатил Дибале 3 млн как он хотел,в итоге куча неликвида играет в Юве…
И то что в мачте Ювентус-Рома в конце Дибала и Погба обменялись футболками,определяет немного символизма
+4
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