8 комментариев

А может в «Спартак»?

Итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» рассматривает возможность разрыва контракта с Полем Погба этим летом.

Погба пропустил 33 игры из-за травм, что составляет 89% от общего количества матчей клуба. У него также есть дисциплинарные проблемы на тренировках, что ставит в неудобное положение Массимилиано Аллегри.

Ожидается, что «Юве» встретится с Погба в ближайшие дни, где француза попросят принять сокращение заработной платы в качестве «акта ответственности» за плохой сезон.

Если Поль откажется это сделать, то туринцы обдумают возможность расторжения контракта, который действует с июля прошлого года.