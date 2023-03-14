Туринская Старушка
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🧨 «Юве» попросит Погба пойти на сокращение зарплаты из-за плохого сезона. Если француз откажется, то есть вероятность разрыва контракта

Поль Погба Поль Погба
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А может в «Спартак»?

Итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» рассматривает возможность разрыва контракта с Полем Погба этим летом.

Погба пропустил 33 игры из-за травм, что составляет 89% от общего количества матчей клуба. У него также есть дисциплинарные проблемы на тренировках, что ставит в неудобное положение Массимилиано Аллегри.

Paul Pogba likely to have Juventus contract 'terminated' amid disciplinary issues

Ожидается, что «Юве» встретится с Погба в ближайшие дни, где француза попросят принять сокращение заработной платы в качестве «акта ответственности» за плохой сезон.

Если Поль откажется это сделать, то туринцы обдумают возможность расторжения контракта, который действует с июля прошлого года.

8 комментариев

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Alexxx Borzzz
Я сразу говорил что это бесполезное полено,но у него есть есчё тупее фаны,в этом мире ни чему не удивляйся.
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Syndycate
В чем плюс разрыва контракта? Все равно ведь придется всю зарплату по контракту выплатить, или экономия на премиальных?
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d.xoxlov
Ответ K0run
Его подписали по личной просьбе Аллегри !! Погба на фиг не нужен, есть Фаджоли, можно продлить Рабьо. А Погба пусть уходит вместе с Аллегри.
Не зашла совсем эта тема с возвращением бывших. Ни с Аллегри, ни с Погба. А это, как раз, признак кризиса управленческих идей: давайте вернём как было, может и сработает.
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Дима Яковлев
Вот о ком нужно снимать фильм, когда идёт речь об аферистах)
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Е.Р.
ахаха)
они там решили, что если погба верит в шаманов, то не верит в математику?))
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K0run
Его подписали по личной просьбе Аллегри !! Погба на фиг не нужен, есть Фаджоли, можно продлить Рабьо. А Погба пусть уходит вместе с Аллегри.
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dmitryGoose
Какие же идиоты у Юве в менеджменте.

Если история с невыплаченными зп подтвердится, то я надеюсь их забанят лет на 10.
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d.xoxlov
Странно, что в контракте с этих хрусталём изначально не было пункта о количестве сыгранных матчей.
+6
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