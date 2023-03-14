8 комментариев

🧨 «Юве» попросит Погба пойти на сокращение зарплаты из-за плохого сезона. Если француз откажется, то есть вероятность разрыва контракта
А может в «Спартак»?
Итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» рассматривает возможность разрыва контракта с Полем Погба этим летом.
Погба пропустил 33 игры из-за травм, что составляет 89% от общего количества матчей клуба. У него также есть дисциплинарные проблемы на тренировках, что ставит в неудобное положение Массимилиано Аллегри.
Ожидается, что «Юве» встретится с Погба в ближайшие дни, где француза попросят принять сокращение заработной платы в качестве «акта ответственности» за плохой сезон.
Если Поль откажется это сделать, то туринцы обдумают возможность расторжения контракта, который действует с июля прошлого года.
они там решили, что если погба верит в шаманов, то не верит в математику?))
Если история с невыплаченными зп подтвердится, то я надеюсь их забанят лет на 10.