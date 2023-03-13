Поль Погба получил новую травму.

Француз не попал в заявку «бьянконери» на вчерашний матч с «Сампдорией» и не сыграет с «Фрайбургом» в этот четверг.

У 29-летнего игрока мышечная травма. Он покинул J Medical, по информации инсайдера Ромео Агрести у Погба незначительная травма приводящей мышцы правого бедра, и он уже начал процесс реабилитации, направленный на возобновление соревновательной деятельности – процесс займет около 20 дней.

Поль присоединился к «Ювентусу» летом, но из-за проблем со здоровьем провел первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него 2 матча за «Юве».