Туринская Старушка
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📹Поль Погба покинул J Medical – у футболиста незначительная травма приводящей мышцы правого бедра

Ювентус Ювентус
Поль Погба Поль Погба
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Поль Погба получил новую травму.

Француз не попал в заявку «бьянконери» на вчерашний матч с «Сампдорией» и не сыграет с «Фрайбургом» в этот четверг.

У 29-летнего игрока мышечная травма. Он покинул J Medical, по информации инсайдера Ромео Агрести у Погба незначительная травма приводящей мышцы правого бедра, и он уже начал процесс реабилитации, направленный на возобновление соревновательной деятельности – процесс займет около 20 дней.

Поль присоединился к «Ювентусу» летом, но из-за проблем со здоровьем провел первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него 2 матча за «Юве».

2 комментария

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dmitri28
Ответ Таков Путь
Да продайте его нахер
да кому он нужен
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0
+1
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Таков Путь
Да продайте его нахер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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