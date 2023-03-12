Сегодня утром в сети появились кадры предполагаемой домашней формы «Ювентуса» в сезоне 23/24. Пока это не официальная версия, но очень похожая на правду.

Болельщики «Ювентуса» поспешили поделиться своими впечатлениями в Twitter, и большинство из них, похоже, не оценили творение дизайнеров.

@Alessio31011990: «А нормальной футболки не будет никогда? Лучшая от Adidas была в сезоне 2021/22».

@enrico_pennino: «Ну что за бред?».

@Mizar_70: «Ну не знаю!! Я просто надеюсь, что она будет настолько успешной, насколько того заслуживает».

А как вам форма? Пишите в комментариях.