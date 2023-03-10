Туринская Старушка
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Погба возвращается? Угадываем стартовый состав «Ювентуса» на матч с «Сампдорией»

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Сегодня вечером «Ювентус» принимает «Сампдорию» в Серии А. Кто выйдет на поле?

Аллегри примирился с Полем Погба – француз в распоряжении команды, но, скорее всего, пока готов начитать матчи только на скамейке запасных. Место в атаке получит Душан Влахович, которого тренер похвалил за матч с «Фрайбургом», несмотря на критику болельщиков.

Предположим, что Аллегри использует схему 3-5-2 и стартовый состав будет выглядеть следующим образом:

«Сампдория» приезжает в Турин в кризисе – у команды всего одна победа в 2023 году, а последний раз в гостях у «Ювентуса» генуэзцы побеждали аж в 2013-м году.

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