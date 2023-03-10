Вчера вечером «Ювентус» одолел «Фрайбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы благодаря голу Анхеля Ди Марии. Перед игрой внимание общественности привлекло отсутствие Поля Погба в заявке – футболист опоздал на тренировку, и Массимилиано Аллегри прибегнул к дисциплинарному наказанию.

Во время пресс-конференции после победы тренер прокомментировал ситуацию с Погба:

«Я верю в моих игроков: вчера Поль опоздал, но зато сегодня он приехал вовремя к началу матча. С завтрашнего дня Погба в нашем распоряжении, мы рассчитываем на него – каждый игрок команды должен внести свой вклад».