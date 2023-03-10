Туринская Старушка
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«Сегодня он приехал вовремя»: Аллегри подколол Погба после матча с «Фрайбургом»

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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Вчера вечером «Ювентус» одолел «Фрайбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы благодаря голу Анхеля Ди Марии. Перед игрой внимание общественности привлекло отсутствие Поля Погба в заявке – футболист опоздал на тренировку, и Массимилиано Аллегри прибегнул к дисциплинарному наказанию.

Во время пресс-конференции после победы тренер прокомментировал ситуацию с Погба:

«Я верю в моих игроков: вчера Поль опоздал, но зато сегодня он приехал вовремя к началу матча. С завтрашнего дня Погба в нашем распоряжении, мы рассчитываем на него – каждый игрок команды должен внести свой вклад».

1 комментарий

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d.xoxlov
Пусть только попробует теперь без хет-трика с "Сампдорией" отыграть.
Но, судя по итальянской прессе, его будут стараться слить летом. Сюда же и штраф за опоздание. Формальный, но документально подтверждённый факт нарушения условий контракта.
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