Туринская Старушка
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Снова травма? Кьеза упал на газон и схватился за колено в матче с «Фрайбургом»

Федерико Кьеза Федерико Кьеза
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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Фрайбургом» закончился победой команды Массимилиано Аллегри с минимальным счетом (1:0). Автором единственного гола стал Анхель Ди Мария. Казалось, что для туринцев все складывается удачно, даже забитый гол немцев отменил VAR, но за 9 минут до финального свистка пострадал Федерико Кьеза.

Футболист упал на газон, держась за правое колено – здоровое. Будем надеяться, что никакой серьезной травмы нет, как 13 месяцев назад, потому что Федерико смог вернуться на поле даже прихрамывая, чтобы не оставлять команду в меньшинстве.

Учитывая очень долгое и утомительное восстановление после предыдущей травмы, даже частичный рецидив был бы трагедией. Аллегри и весь мир «Ювентуса» скрестили пальцы в ожидании первых результатов медицинского обследования Феде.

1 комментарий

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d.xoxlov
С чем-то серьёзным ушёл бы с поля. Пока что только про дискомфорт пишут. Сегодня обследование.
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