Анхель Ди Мария вывел «Ювентус» вперед на 53-й минуте матча 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга» после ассиста Филипа Костича.

После возвращения с чемпионата мира в Катаре Анхель демонстрирует невероятную форму: он забил уже 4 гола в последних двух матчах Лиги Европы. На счету 35-летнего аргентинца хет-трик в ворота «Нанта» и один гол «Фрайбургу», а между тем матч еще далеко от завершения.

По данным Opta, Ди Мария (7 голов и 3 ассиста) один из трех полузащитников в топ-5 европейских чемпионатов, которому удалось поучаствовать в двузначном числе голов во всех турнирах в 2023 году. Аналогичным достижением отметились Бруну Фернандеш (12) и Ван дер Бомен (10).

Так держать, Анхель!