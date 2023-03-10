Туринская Старушка
Блог

Он снова это сделал: Анхель Ди Мария забивает и попадает в число лидеров полузащиты в топ-5 европейских лиг

Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

Анхель Ди Мария вывел «Ювентус» вперед на 53-й минуте матча 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга» после ассиста Филипа Костича.

После возвращения с чемпионата мира в Катаре Анхель демонстрирует невероятную форму: он забил уже 4 гола в последних двух матчах Лиги Европы. На счету 35-летнего аргентинца хет-трик в ворота «Нанта» и один гол «Фрайбургу», а между тем матч еще далеко от завершения.

По данным Opta, Ди Мария (7 голов и 3 ассиста) один из трех полузащитников в топ-5 европейских чемпионатов, которому удалось поучаствовать в двузначном числе голов во всех турнирах в 2023 году. Аналогичным достижением отметились Бруну Фернандеш (12) и Ван дер Бомен (10).

Так держать, Анхель!

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandro87
Ожидания: ди Мария головой умеет только думать.
Реальность: ди Мария дает мастер-класс Влаховичу по открыванию в штрафной, уходу от опеки, игре на опережение и игре головой в матче еврокубка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валик Носко
Что это за игра последняя 15-минутка,Влахович бревно,Бонуччи вышел клоун что ни пас то чужому.жесть.Миретти не было вообще на поле.Вообще какая то чехарда происходит в игре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валик Носко
Погба учись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Погба не стыдно?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий