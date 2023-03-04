После чемпионата мира показывает феноменальную форму.

«Ювентус» пока не знает, будет ли команда в следующем сезоне играть в еврокубках, но в Турине готовы продлить контракт с Анхелем Ди Марией. Действующий договор с аргентинцем истекает уже этим летом.

По данным инсайдеров, в Турине хотели бы строить молодую команду, составленную преимущественно из итальянцев, однако в клубе отдают себе отчет, что в нынешней реальности это невозможно. По этой причине бьянконери нужны такие лидеры и чемпионы, как Ди Мария, которые могли бы давать толчок развитию других игроков.

Недавно клуб объявил о продлении Данило до 2025 года и теперь менеджеры «Юве» идут в атаку на аргентинца. Переговоры начнутся в ближайшее время и судя по аргентинским источникам, предпосылки у этой сделки хорошие.

Вингер в последнее время постоянно получает игровую практику, является одним из лидеров команды и чувствует себя комфортно. Ди Мария не откажется от переговоров даже в том случае, если клуб не квалифицируется в ЛЧ. Однако генеральный директор «Юве» Маурицио Сканавино и спортивный директор Федерико Керубини не хотят терять время и намерены поговорить с представителями игрока уже сейчас.

Анхель Ди Мария мечтает о возвращении в родной «Росарио Сентраль», но, скорее всего, чувствует в себе силы поиграть на более высоком уровне. Семья игрока также выступает за еще один год в Турине, так как их целиком и полностью устраивает город. Он небольшой, спокойный, рядом горы, до всего можно добраться довольно быстро, а по соседству живет Влахович, с которым семья Ди Марии сдружилась. Мнение семьи очень важно для аргентинца.

«Ювентус» — отличный клуб. Моя семья счастлива в Турине, и я тоже. У нас все в порядке», — уже дважды публично заявил 22-й номер. Но важнее всего то, что Анхель повторил те же слова в Континассе.

Ди Мария прекрасно понимает, что для того, чтобы оставаться на радаре главного тренера сборной Аргентины Скалони, ему нужно играть в топовом чемпионате. Цель Анхеля − показывать яркую игру и поехать со сборной на Копа Америка в 2024 году.