Летом свободным агентом перешел в «Рому».

По данным La Gazzetta dello Sport, Пауло Дибала дал показания следователям и сообщил, что «Ювентус» все еще должен ему 3 млн евро.

Игрок сказал следующее: «Я не помню, когда была выплачена зарплата за последний месяц, но я знаю, что клуб все еще должен мне денег. Когда мы вели переговоры, я знал, что ему у меня все еще будет контракт, в следующие месяцы я получу больше денег, но если я уйду, то они должны будут заплатить сразу.

Знаю, что последний срок, к которому «Ювентус» должен заплатить мне, истекает в апреле 2023 года. Если они этого не сделают, мой адвокат направит письменный запрос, но я хочу избежать этого сценария. Я не хочу судиться с «Ювентусом».

В сообщении также говорится, что адвокат Дибалы Лука Феррари уже сделал официальный запрос, также потребовав какую-то компенсацию.

Аргентинец добавил: «Это не то, о чем я просил. Все, чего я хочу − получить невыплаченную зарплату».

В составе «Ювентуса» Пауло Дибала провел 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 голевых передач. В команде он провел семь лет.