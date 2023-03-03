Туринская Старушка
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Дибала может подать в суд на «Ювентус», если ему не выплатят зарплату к апрелю

Пауло Дибала Пауло Дибала
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Летом свободным агентом перешел в «Рому».

По данным La Gazzetta dello Sport, Пауло Дибала дал показания следователям и сообщил, что «Ювентус» все еще должен ему 3 млн евро.

Игрок сказал следующее: «Я не помню, когда была выплачена зарплата за последний месяц, но я знаю, что клуб все еще должен мне денег. Когда мы вели переговоры, я знал, что ему у меня все еще будет контракт, в следующие месяцы я получу больше денег, но если я уйду, то они должны будут заплатить сразу.

Знаю, что последний срок, к которому «Ювентус» должен заплатить мне, истекает в апреле 2023 года. Если они этого не сделают, мой адвокат направит письменный запрос, но я хочу избежать этого сценария. Я не хочу судиться с «Ювентусом».

В сообщении также говорится, что адвокат Дибалы Лука Феррари уже сделал официальный запрос, также потребовав какую-то компенсацию.

Аргентинец добавил: «Это не то, о чем я просил. Все, чего я хочу − получить невыплаченную зарплату».

В составе «Ювентуса» Пауло Дибала провел 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 голевых передач. В команде он провел семь лет.

4 комментария

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Никола Тесла
Ответ Алексей Гусев
а заслужил ли? И подвердит ли что не было ЗП?
Ну это точно не мне судить, но примерив ситуацию на себя, мнение поменяется, кмк. А уж про подтверждение я даже думать не буду, это вообще не мое дело.
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Алексей Гусев
Ответ Никола Тесла
Ага, если зарплату не выплатили, понять и простить?))
а заслужил ли? И подвердит ли что не было ЗП?
0
0
0
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Никола Тесла
Ответ Алексей Гусев
ишь какой, и как после такого к нему относиться?
Ага, если зарплату не выплатили, понять и простить?))
+1
-1
0
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Алексей Гусев
ишь какой, и как после такого к нему относиться?
+1
-1
0
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