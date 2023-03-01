Туринская Старушка
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😮Он вернулся. Поль Погба вышел на поле впервые c апреля 2022 года

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Поучаствовал в победном туринском дерби.

Французский хавбек «Ювентуса» Поль Погба во второй раз дебютировал за бьянконери. Летом он стал игроком туринского клуба, провел один товарищеский матч и получил серьезную травму колена. Сперва игрок отказывался от операции, но когда другие методы не помогли все-таки лег под нож. Восстановление пошло не совсем по плану и растянулось еще на несколько месяцев.

Игрок начал разминаться уже на 28-й минуте первого тайма. Оператор и режиссер смаковали каждое движение француза.

Возвращение случилось на 68-й минуте. Массимилиано Аллегри провел тройную замену: вместо Энцо Барренечеа, Анхеля Ди Марии и Хуана Куадрадо вышли Поль Погба, Федерико Кьеза и Маттиа Де Шильо.

Игрок несколько раз коснулся мяча, сделал пару передач и нанес один опасный удар, который был заблокирован защитником. Теперь официально: Поль Погба вернулся.

Статистика Поля Погба в матче против «Торино»

1 комментарий

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Алексей Малютин
Сразу виден его класс, в те моменты, когда до него доходил мяч. Нет суеты и паники, способен контролировать и держать мяч, таких игроков очень не хватало
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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