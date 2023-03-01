Поучаствовал в победном туринском дерби.

Французский хавбек «Ювентуса» Поль Погба во второй раз дебютировал за бьянконери. Летом он стал игроком туринского клуба, провел один товарищеский матч и получил серьезную травму колена. Сперва игрок отказывался от операции, но когда другие методы не помогли все-таки лег под нож. Восстановление пошло не совсем по плану и растянулось еще на несколько месяцев.

Игрок начал разминаться уже на 28-й минуте первого тайма. Оператор и режиссер смаковали каждое движение француза.

Возвращение случилось на 68-й минуте. Массимилиано Аллегри провел тройную замену: вместо Энцо Барренечеа, Анхеля Ди Марии и Хуана Куадрадо вышли Поль Погба, Федерико Кьеза и Маттиа Де Шильо.

Игрок несколько раз коснулся мяча, сделал пару передач и нанес один опасный удар, который был заблокирован защитником. Теперь официально: Поль Погба вернулся.

Статистика Поля Погба в матче против «Торино»