Погба и Кьеза на скамейке. Угадываем стартовый состав «Ювентуса» на матч с «Торино»
Сегодня вечером состоится туринское дерби. Массимилиано Аллегри подтвердил, что Поль Погба и Федерико Кьеза снова в его распоряжении, но начнут со скамейки запасных, аналогичная ситуация и у Леонардо Бонуччи.
Паредесу предстоит заменить дисквалифицированного Локателли в центре поля, Костич будет слева, как обычно. В атаку возвращаются Влахович и Ди Мария.
Давайте посмотрим, как может выглядеть состав «Ювентуса» на сегодняшний матч:
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