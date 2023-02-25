Сегодня вечером состоится туринское дерби. Массимилиано Аллегри подтвердил, что Поль Погба и Федерико Кьеза снова в его распоряжении, но начнут со скамейки запасных, аналогичная ситуация и у Леонардо Бонуччи.

Паредесу предстоит заменить дисквалифицированного Локателли в центре поля, Костич будет слева, как обычно. В атаку возвращаются Влахович и Ди Мария.

Давайте посмотрим, как может выглядеть состав «Ювентуса» на сегодняшний матч: