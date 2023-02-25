Туринская Старушка
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«Дибала хотел чувствовать себя нужным». Дель Пьеро предположил, что в «Ювентусе» Пауло недостаточно ценили

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Алессандро Дель Пьеро в очень хороших отношениях с Пауло Дибалой и часто навещал аргентинца, когда тот играл за «Ювентус». Теперь Дель Пьеро наблюдает, как его друг блистает в «Роме» после того, как он покинул Турин прошлым летом.

У Дибалы репутация футболиста, склонного к травмам, и это одна из причин, по которой в «Юве» ему позволили уйти. Тем не менее, в этом сезоне нападающий показывает отличную результативность в «Роме».

Дель Пьеро предположил, что Дибалу недостаточно ценили в «Ювентусе».

«Тренер очень хотел перехода в «Рому», было бы интересно узнать, как Жозе Моуринью удалось добиться таких результатов от Дибалы в этом сезоне, вернув его на самый высокий уровень. Мне нравится анализировать эти психологические моменты».

«В прошедшем матче Лиги Европы вы никогда бы не сказали, что у Дибалы была травма. Футболисты так играют, когда они в форме, когда они уверены и чувствуют поддержку. Дибала хотел чувствовать себя нужным, а его талант всегда был при нем. Когда он играет постоянно, то может делать разницу на поле», - цитирует Дель Пьеро Football Italia.

2 комментария

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Заяцволк
Ахха, не ценили )) Конечно, не дали зарплату в 15 млн лазаретчику, поэтому не ценили )
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Tiestorzn17
Дибала так и ходит в перспективных до сих пор, при этом обходится клубу очень дорого.
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