Туринская Старушка
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Ди Марии нет равных: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Нанта»

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Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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В первом матче плей-офф Лиги Европы «Ювентус» и «Нант» не смогли определить победителя. Игра во Франции должна была определить исход этой дуэли.

Уже на 5-й минуте счет был открыт. Анхель Ди Мария забил зрелищный мяч, удивился даже Аллегри. На 19-й минуте Паллуа получил прямую красную. Французы остались в меньшинстве, а «Ювентус» получил право на пенальти. К точке подошел Ди Мария и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Аргентинец стал главной звездой матча. Уже во втором тайме он оформил хет-трик. Лафон вышел из ворот на Сандро, голкипер едва вернулся в раму, а Ди Мария после передачи Влаховича нанес удар. Голкипер вытащил мяч, но снаряд успел пересечь линию – гол был засчитан на 79-й минуте.

«Бьянконери» громят соперника со счетом 3:0 и продолжают свое путешествие в Лиге Европы.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Нанта» 

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8 комментариев

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FinoAllaFine FJ
Анхель пушка. Фаджоли красавец. Отличная победа на классе.
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Shamarin
Не понимаю, где он находит мотивацию так играть, сразу после титула ЧМ. Почему не забил на всё как минимум до лета?
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Nekrasen
А можно только 5 оценок ставить? Остальные на поле как бы не были заметны
0
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Stas Sp Juventino
В этом сезоне блестящий матч 🤍🖤💪👍
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-1
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Валик Носко
Кин супер игрок,как бы его сплавить та побыстрее.самый ужасный игрок в составе,даже Шило сегодня топ.
+4
-3
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Рамиль Ибрагимов
Мойзе Ке(и)н красава. Свои 6,5 бала стабильно зарабатывает.
+3
-2
+1
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уркунде
Вопросов нет, но Никола был везде тоже +
+1
-1
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Анатолий Антонов
Топ!
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