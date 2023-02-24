8 комментариев

В первом матче плей-офф Лиги Европы «Ювентус» и «Нант» не смогли определить победителя. Игра во Франции должна была определить исход этой дуэли.

Уже на 5-й минуте счет был открыт. Анхель Ди Мария забил зрелищный мяч, удивился даже Аллегри. На 19-й минуте Паллуа получил прямую красную. Французы остались в меньшинстве, а «Ювентус» получил право на пенальти. К точке подошел Ди Мария и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Аргентинец стал главной звездой матча. Уже во втором тайме он оформил хет-трик. Лафон вышел из ворот на Сандро, голкипер едва вернулся в раму, а Ди Мария после передачи Влаховича нанес удар. Голкипер вытащил мяч, но снаряд успел пересечь линию – гол был засчитан на 79-й минуте.

«Бьянконери» громят соперника со счетом 3:0 и продолжают свое путешествие в Лиге Европы.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Нанта»

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