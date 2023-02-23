Анхель забил один из лучших голов ЛЕ.

В отличие от домашнего матча на «Ювентус Стэдиум», на выезде бьянконери решили не откладывать все на концовку матча и организовали два быстрых гола. Причем оба случились благодаря усилиям Анхеля Ди Марии.

Когда аргентинец закрутил мяч в дальний угол ворота Албана Лафона, оператор выловил реакцию главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри. Она мгновенно стала вирусной.

Похожая реакция и движение были у Зинедина Зидана, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 Криштиану Роналду бахнул через себя и огорчил Джанлуиджи Буффона.

Привычка, оставшаяся после туринского этапа карьеры?