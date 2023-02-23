Мимика Аллегри бесценна. Вот как он отреагировал на шедевр Ди Марии
Анхель забил один из лучших голов ЛЕ.
В отличие от домашнего матча на «Ювентус Стэдиум», на выезде бьянконери решили не откладывать все на концовку матча и организовали два быстрых гола. Причем оба случились благодаря усилиям Анхеля Ди Марии.
Когда аргентинец закрутил мяч в дальний угол ворота Албана Лафона, оператор выловил реакцию главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри. Она мгновенно стала вирусной.
Похожая реакция и движение были у Зинедина Зидана, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 Криштиану Роналду бахнул через себя и огорчил Джанлуиджи Буффона.
Привычка, оставшаяся после туринского этапа карьеры?
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