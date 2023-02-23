Туринская Старушка
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Мимика Аллегри бесценна. Вот как он отреагировал на шедевр Ди Марии

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Анхель забил один из лучших голов ЛЕ.

В отличие от домашнего матча на «Ювентус Стэдиум», на выезде бьянконери решили не откладывать все на концовку матча и организовали два быстрых гола. Причем оба случились благодаря усилиям Анхеля Ди Марии.

Когда аргентинец закрутил мяч в дальний угол ворота Албана Лафона, оператор выловил реакцию главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри. Она мгновенно стала вирусной.

Похожая реакция и движение были у Зинедина Зидана, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 Криштиану Роналду бахнул через себя и огорчил Джанлуиджи Буффона.

Привычка, оставшаяся после туринского этапа карьеры?

2 комментария

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L A
Полезнее чем Роналду для Юве
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Football poet
ТОП-игрок он везде ТОП-игрок
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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