Жена Ди Марии провоцирует болельщиков после матча со «Специей»

По сообщениям Tuttomercatoweb, после матча «Ювентуса» со «Специей» (2:0) супруга Анхеля Ди Марии решила бросить камешек в огород болельщиков, сомневавшихся в ее муже. Напомним, что Анхель стал автором одного из голов.

«На всякий случай, если вдруг остались сомнения относительно того, как нужно защищать футболку, которую носишь», - написала Хорхелина под постом, восхваляющим аргентинца, в социальных сетях клуба.

Многие сомневались в Ди Марии после первой половины сезона в связи с различными физическими проблемами футболиста, но после чемпионата мира аргентинец вернулся в отличной форме.