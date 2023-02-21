Туринская Старушка
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Жена Ди Марии провоцирует болельщиков после матча со «Специей»

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По сообщениям Tuttomercatoweb, после матча «Ювентуса» со «Специей» (2:0) супруга Анхеля Ди Марии решила бросить камешек в огород болельщиков, сомневавшихся в ее муже. Напомним, что Анхель стал автором одного из голов.

«На всякий случай, если вдруг остались сомнения относительно того, как нужно защищать футболку, которую носишь», -  написала Хорхелина под постом, восхваляющим аргентинца, в социальных сетях клуба.

Многие сомневались в Ди Марии после первой половины сезона в связи с различными физическими проблемами футболиста, но после чемпионата мира аргентинец вернулся в отличной форме.

1 комментарий

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2ran
Самодоволлная особа, которой все не нравилось в Манчестере. Та еще парочка.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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