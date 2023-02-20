«Восстановится ли Кьеза к матчу с «Нантом»?». Аллегри рассказал о состоянии Федерико

23 февраля «Ювентус» ждет ответная игра с «Нантом» в Лиге Европы, где будет выявлен участник 1/8 финала турнира.

По окончании матча команды со «Специей» Массимилиано Аллегри спросили о состоянии Федерико Кьезы – вчера вечером его не было на поле, журналистов волновал вопрос, сможет ли Федерико помочь «Ювентусу» в Лиге Европы.

«Кьеза плохо себя чувствовал, он переутомился, поэтому я предпочел не включать его в заявку. Посмотрим, в каком он будет состоянии в ближайшие дни. Восстановится ли он к матчу с «Нантом»? Увидим. Если Кьеза не сможет сыграть, то мы его заменим – это не проблема», - заявил тренер. Альтернативы, конечно, есть, но «Юве» нужна скорость Кьезы, который также очень хорош в дуэлях один на один.