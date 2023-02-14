Туринская Старушка
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На сына Пирло напали на улице в Турине: плевались и бросали камни в машину

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Николо Пирло, сын легендарного итальянского футболиста Андреа Пирло,  перенес нападение на улицах Турина.

«Я был в машине с другом, и группа парней пыталась сесть внутрь», — написал молодой Пирло.

«Затем они пинали машину и бросали в нас камни. К счастью, мы так и не выбрались из машины».

Это был досадный инцидент, который не пошел дальше, но мог закончиться чем-то более серьезным, хотя и Николо Пирло, и его друг решили, что лучше не выходить из машины, в которой они находились, чтобы избежать дальнейших последствий. 

Сын Пирло снял на видео нападение.

Четверо парней на видео, которых он обвиняет в нападении, в капюшонах, плюются, бросают камни и пинают машину.

Угрожали смертью, когда его отец тренировал «Ювентус»

В 2021 году, когда Николо было 17 лет, а Андреа Пирло тренировал «Ювентус», сыну легендарного футболиста угрожали смертью фанаты, критикующие работу отца на скамейке запасных в туринской команде.

«Ты и твой отец должны умереть», — это текст сообщения, полученного Николо Пирло, который разместил его в виде скриншота.

1 комментарий

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Digart
Три часа назад выложил https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vecchiasignora/3116785.html
Главное тег Ювентуса убрали из моего поста, но я вернул на место. Такое кстати частенько происходит.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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