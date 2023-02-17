Туринская Старушка
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🎥Болельщики «Нанта» решили «добить» «Ювентус», выкрикивая «Серия Б, Серия Б»

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Матч между «Ювентусом» и «Нантом» (1:1) в Турине выдался жарким. В концовке встречи главный арбитр Жоау Педру Пиньейру принял спорное решение: на 95-й минуте Бремер выпрыгнул в полутора метрах от ворот соперника и пробил головой. Однако защитник «Нанта» Фабьен Сантонз сыграл кистью высоко вскинутой руки, отскочив от которой мяч улетел выше ворот.

Главный арбитр сам сходил к монитору VAR.

После длительного изучения видеозаписей было объявлено, что Бремер фолил в верховой борьбе. В пользу «Нанта» назначили штрафной.

В итоге счет остался неизменным, а команда и фанаты «Ювентуса» были в бешенстве.

Болельщики «Нанта» решили, что нужно добить соперника, поэтому после финального свистка исполняли кричалку: «Серия Б, Серия Б, Серия Б».

Ну кому такое понравится!

2 комментария

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Altyn Asyr
видно прям как втаптывали их(смайлик с бицепсом)
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d.xoxlov
Сами только что стояли на вылет в Лигу 2. Тем более, безо всяких дисциплинарных дел, а по игре. Им ли не знать прелестей понижения.
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-1
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