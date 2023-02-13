Туринская Старушка
Блог

😡 «Это неуважительно к коллективу, который переживает такой трудный момент». Аллегри в ярости от поведения фанатов

Клубы Клубы
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

Нервы на пределе.

Страсти вокруг «Ювентуса» кипят не только в офисах, но и, что логично, на поле.

Конфликт Аллегри с фанатами попал в эфир трансляции матча «Ювентус» - «Фиорентина».

А вот кадры с трибун.

После матча наставник «Юве» прокомментировал свое поведение:

«Гнев на толпу? Мне жаль, потому что большая часть болельщиков помогает команде, но когда кто-то критикует игроков, несмотря ни на что, я думаю, что это неуважительно к коллективу, который переживает такой трудный момент».

А вы как думаете?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Богданов
А ничего, что если бы тот же Шило не трепал языком , то может и не было бы трудных времен ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
juventus
Это не уважительно в первую очередь к болельщикам так играть в такой трудный период времени для команды.Да и свист может относился к самому тренеру.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий