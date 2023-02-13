😡 «Это неуважительно к коллективу, который переживает такой трудный момент». Аллегри в ярости от поведения фанатов

Нервы на пределе.

Страсти вокруг «Ювентуса» кипят не только в офисах, но и, что логично, на поле.

Конфликт Аллегри с фанатами попал в эфир трансляции матча «Ювентус» - «Фиорентина».

А вот кадры с трибун.

После матча наставник «Юве» прокомментировал свое поведение:

«Гнев на толпу? Мне жаль, потому что большая часть болельщиков помогает команде, но когда кто-то критикует игроков, несмотря ни на что, я думаю, что это неуважительно к коллективу, который переживает такой трудный момент».

А вы как думаете?