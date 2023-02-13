😡 «Это неуважительно к коллективу, который переживает такой трудный момент». Аллегри в ярости от поведения фанатов
Нервы на пределе.
Страсти вокруг «Ювентуса» кипят не только в офисах, но и, что логично, на поле.
Конфликт Аллегри с фанатами попал в эфир трансляции матча «Ювентус» - «Фиорентина».
А вот кадры с трибун.
После матча наставник «Юве» прокомментировал свое поведение:
«Гнев на толпу? Мне жаль, потому что большая часть болельщиков помогает команде, но когда кто-то критикует игроков, несмотря ни на что, я думаю, что это неуважительно к коллективу, который переживает такой трудный момент».
А вы как думаете?
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