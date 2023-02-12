Погба опубликовал видео из спортзала и процитировал Пеле. Болельщики не оценили
Мы живем в столь изменчивом мире, и только у болельщиков «Ювентуса» есть одна константа – Погба травмирован и еще ни разу не сыграл за «бьянконери».
Даже Аллегри не знает, когда полузащитник вернется в строй.
В это время сам Поль запостил в соцсетях видео из тренажерного зала. Ролик француз сопроводил цитатой великого Пеле:
«Успех — это не случайность. Это результат тяжелой работы, настойчивости, учебы, самоотверженности, самопожертвования и, прежде всего, любви к тому, что ты делаешь или учишься делать».
Но болельщиков «Юве» Погба не впечатлил. Они устали от пустых слов, не подтвержденных действиями.
Фанаты прокомментировали публикацию Поля:
💭 «Класс, супер, выйдешь на поле хотя бы в последней игре сезона?»
💭 «Гераклу потребовалось меньше времени, чтобы справиться со своими подвигами, чем тебе на возвращение в строй».
💭 «Как проходит твой оплачиваемый отпуск в Турине?»
А как вы относитесь к подобным публикациям полузащитника?
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