Погба опубликовал видео из спортзала и процитировал Пеле. Болельщики не оценили

Мы живем в столь изменчивом мире, и только у болельщиков «Ювентуса» есть одна константа – Погба травмирован и еще ни разу не сыграл за «бьянконери».

Даже Аллегри не знает, когда полузащитник вернется в строй.

В это время сам Поль запостил в соцсетях видео из тренажерного зала. Ролик француз сопроводил цитатой великого Пеле:

«Успех — это не случайность. Это результат тяжелой работы, настойчивости, учебы, самоотверженности, самопожертвования и, прежде всего, любви к тому, что ты делаешь или учишься делать».

Но болельщиков «Юве» Погба не впечатлил. Они устали от пустых слов, не подтвержденных действиями.

Фанаты прокомментировали публикацию Поля:

💭 «Класс, супер, выйдешь на поле хотя бы в последней игре сезона?»

💭 «Гераклу потребовалось меньше времени, чтобы справиться со своими подвигами, чем тебе на возвращение в строй».

💭 «Как проходит твой оплачиваемый отпуск в Турине?»

А как вы относитесь к подобным публикациям полузащитника?