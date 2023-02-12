Туринская Старушка
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Погба опубликовал видео из спортзала и процитировал Пеле. Болельщики не оценили

Поль Погба Поль Погба
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Мы живем в столь изменчивом мире, и только у болельщиков «Ювентуса» есть одна константа – Погба травмирован и еще ни разу не сыграл за «бьянконери».

Даже Аллегри не знает, когда полузащитник вернется в строй.

В это время сам Поль запостил в соцсетях видео из тренажерного зала. Ролик француз сопроводил цитатой великого Пеле:

«Успех — это не случайность. Это результат тяжелой работы, настойчивости, учебы, самоотверженности, самопожертвования и, прежде всего, любви к тому, что ты делаешь или учишься делать».  

Но болельщиков «Юве» Погба не впечатлил. Они устали от пустых слов, не подтвержденных действиями.

Фанаты прокомментировали публикацию Поля:

💭 «Класс, супер, выйдешь на поле хотя бы в последней игре сезона?»

💭 «Гераклу потребовалось меньше времени, чтобы справиться со своими подвигами, чем тебе на возвращение в строй».

💭 «Как проходит твой оплачиваемый отпуск в Турине?»   

А как вы относитесь к подобным публикациям полузащитника?

1 комментарий

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JUVE⚽️NTUS
Погба-защитник? Хотя... тренер Аллегри
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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