«Мы должны сосредоточиться на мини-задачах и на командах впереди нас». Пресс-конференция Аллегри перед матчем с «Фиорентиной»

Массимилиано Аллегри ответил на вопросы журналистов перед матчем «Ювентуса» с «Фиорентиной».

- Насколько увереннее стала команда после двух последних побед?

"Это были две важные победы, которые позволили нам выйти в полуфинал, а затем вернуться к победе в чемпионате. Завтра будет другая игра, потому что "Фиорентина" - команда, которая бежит и прессингует. Нам потребуется терпение и порядок".

- Рабьо - ваша выигрышная ставка? Будет ли он играть завтра?

"Я бы не стал его так называть. В свои 27 лет он стал зрелым игроком, как и большинство футболистов в возрасте от 26 до 30 лет, которые выходят на пик своей карьеры. Завтра Рабьо будет играть".

- Удовлетворены прогрессом команды?

"Мы должны сосредоточиться на мини-задачах и на командах впереди нас, а это "Болонья" и "Удинезе". Потом уже будем думать о Лиге Европы. Мы делаем один шаг за раз, команда хорошо работает, но нам нужно совершенствоваться, потому что мне не понравились последние 30 минут в Салерно. С другой стороны, мы хорошо провели первые 60 минут. Завтра нам нужно выступить лучше, чтобы победить "Фиорентину".

- Можно ли назвать Данило незаменимым игроком?

"Данные говорят о том, что он здоров, и пока он здоров, он играет. Данило хорошо справляется с управлением, как и вся команда. Он становится все более важным игроком".

- Увидим ли мы завтра трезубец Ди Мария - Влахович - Кьеза?

"Я не знаю, потому что мы тренировались сегодня утром, и впереди будет длинная игра, а в четверг нам опять предстоит выйти на поле. Они могут играть вместе, но я не знаю, произойдёт ли это завтра. Я приму решение завтра утром".

- Похоже, что команда изменила своё отношение к происходящему.

"Нам нужно улучшить вертикальные игры, диагонали. В этом команда преуспевает, но мы все еще далеки от того, на что способны. Сейчас все возвращаются, это еще один знак, что мы можем дать Данило отдохнуть. Все, кто есть у нас в наличии, работают хорошо, между игроками царит гармония и понимание того, что для достижения результатов нужно много работать и уважать соперника. Этого нельзя игнорировать, иначе мы рискуем оказаться в той же ситуации, что и в играх с "Монцей" и в Салерно".

- Может ли Погба быть вызван на этот матч?

"Погба не вызван, он находится в резерве. Мне жаль об этом говорить, но такова реальность. Он работает над тем, чтобы снова вернуться на поле, и сейчас я не могу точно сказать, когда это произойдёт. Быть может, дней через двадцать. Я жду его больше всех. Он важный для нас игрок, и именно для этого мы его приобрели".

- Как поживает Бонуччи?

"Бонуччи будет доступен против "Нанта". Милик пока не готов, Кайо тоже. В понедельник Бонуччи будет тренироваться с командой, он будет доступен на матч против "Нанта", и это еще одно важное восстановление".

- Нужно ли будет менять модуль для использования трезубца?

"Мы можем играть с тремя полузащитниками, или четырьмя защитниками, а можем и остаться при трёх защитниках. Для трезубца нужно бегать и помогать друг другу, и ребята к этому готовы".

- Как отреагировала команда на решение о штрафных очках?

"Ребята хорошо отреагировали, но, как и во всём остальном, им потребовалось время на адаптацию. После неудачной игры в Неаполе последовал очередной болезненный удар, потом мы показали правильную реакцию в игре против "Аталанты". Это простой человеческий момент, всё остальное - враньё. Сейчас команда обрела баланс, добивается поставленных мини-целей. Завтра нам нужно хорошо сыграть, "Фиорентина" находится ниже нас и может нас нагнать. Нужно здорово сыграть, делать шаг за шагом и быть готовым к происходящему".

- Похоже, что Бремер переживает не лучший момент.

"Бремер в Кремоне был не на высоте, и в Неаполе он не справился, но он и сам об этом знает. В последнее время у него всё хорошо, как и у всей команды. Когда команда плохо выглядит целиком, вряд ли кто-то из общей массы будет блистать".

- У Погба опять новая травма или это стандартная процедура?

"Стандартная процедура, связанная с травмой мениска. Это очень нудная травма, потому что колено должно срастись, и в остальное время оно доставляет чувство дискомфорта. За ним следят медики, он работает и прилагает все возможные усилия, но в данный момент он недоступен".

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