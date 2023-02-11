Плохие новости для «Ювентуса»: Поль Погба вернется не раньше, чем через 20 дней

Во время пресс-конференции перед завтрашним матчем между «Ювентусом» и «Фиорентиной» Массимилиано Аллегри поделился плохими новостями: Поль Погба пока не готов вернуться на поле.

Француз две недели назад впервые с начала сезона попал в заявку «Ювентуса», но так и не сыграл, а позже получил мышечную травму, из-за которой его возвращение, по словам Аллегри, откладывается ещё примерно на 20 дней.

«Поль Погба пока не может попасть в заявку. Он работает, чтобы вернуться, но, к сожалению, не получается. Это нормально при проблемах с миниском, сегодня ты чувствуешь себя хорошо, завтра – нет, но колено должно полностью восстановиться. Сейчас Поль недоступен, возможно он вернется через 20 дней».