Туринская Старушка
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Плохие новости для «Ювентуса»: Поль Погба вернется не раньше, чем через 20 дней

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Поль Погба Поль Погба
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Во время пресс-конференции перед завтрашним матчем между «Ювентусом» и «Фиорентиной» Массимилиано Аллегри поделился плохими новостями: Поль Погба пока не готов вернуться на поле.

Француз две недели назад впервые с начала сезона попал в заявку «Ювентуса», но так и не сыграл, а позже получил мышечную травму, из-за которой его возвращение, по словам Аллегри, откладывается ещё примерно на 20 дней.

«Поль Погба пока не может попасть в заявку. Он работает, чтобы вернуться, но, к сожалению, не получается. Это нормально при проблемах с миниском, сегодня ты чувствуешь себя хорошо, завтра – нет, но колено должно полностью восстановиться. Сейчас Поль недоступен, возможно он вернется через 20 дней».

1 комментарий

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Егор Бударин
Такое чувство что Погба только прически меняет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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