«Ювентус» отреагирует на дело Санториелло. Есть два пути, по которым может пойти клуб

Без ответа не оставят.

На днях вспыхнул скандал вокруг прокурора Чиро Санториелло, который работает над делом «Призма». По данным La Gazzetta dello Sport, есть два пути, по которым «Ювентус» может пойти на предварительном слушании 27 марта.

Адвокаты «Ювентуса» могут оседлать волну критики потребовать отсрочки судебного разбирательства или, как вариант, выразить доверие решению судьи. В последнем случае клуб продемонстрирует, что ничего не боится, укрепив свою силу и свои причины. Бьянконери думают только о собственной защите, а не о спекуляциях.

С другой стороны, на спортивной арене разбирательство достигло последней стадии − Гарантийной коллегии CONI, которая должна решить, отменить ли штраф в 15 очков, наложенный на команду Аллегри, или оставить его без изменений.