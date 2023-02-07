😲 😡 «Я болею за «Наполи» и ненавижу «Ювентус». В сети нашли архивное видео генерального прокурора, который расследует Prisma
Он как бы шутит, но вроде и нет...
«Я ненавижу «Ювентус», — генеральный прокурор расследования «Призма» Чиро Санториелло.
Фанаты «Юве» нашли любопытное видео, которое было сделано 14 июня 2019 года. Генеральный прокурор расследования Prisma Чиро Санториелло в открытую заявляет, что ненавидит «Ювентус», предпочитая туринской команде «Наполи».
Ведущий: «Между нами существует дистанция, поскольку вы прокурор, а я адвокат, в то время как вы поддерживаете «Наполи», а я поддерживаю «Интер».
Санториелло отвечает: «Да ладно, хватит, никакого «Ювентуса». Ты хорош не тогда, когда получаешь прибыль, а если, помимо прибыли, выигрываешь чемпионаты. Иногда между этими двумя вещами возникает целая вселенная. И дело даже не в том, за кого я болею... Да, я признаю это. Я болею за «Наполи» и ненавижу «Ювентус». Для меня, как для болельщика, действительно важен «Юве», но как прокурор - я против «Ювентуса» и против воров на поле».
«Объективное» судейство??
Да он в открытую может сказать, что хочет потопить Юве.
Никто ничего не сделает, а из-за слабака Аньелли клуб некому защитить во всех структурах - от политики и судов до мафии
/кажется, я 3 раза повторил слово «мафия»/