Туринская Старушка
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😲 😡 «Я болею за «Наполи» и ненавижу «Ювентус». В сети нашли архивное видео генерального прокурора, который расследует Prisma

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Он как бы шутит, но вроде и нет...

«Я ненавижу «Ювентус», — генеральный прокурор расследования «Призма» Чиро Санториелло.

Фанаты «Юве» нашли любопытное видео, которое было сделано 14 июня 2019 года. Генеральный прокурор расследования Prisma Чиро Санториелло в открытую заявляет, что ненавидит «Ювентус», предпочитая туринской команде «Наполи».

Ведущий: «Между нами существует дистанция, поскольку вы прокурор, а я адвокат, в то время как вы поддерживаете «Наполи», а я поддерживаю «Интер».

Санториелло отвечает: «Да ладно, хватит, никакого «Ювентуса». Ты хорош не тогда, когда получаешь прибыль, а если, помимо прибыли, выигрываешь чемпионаты. Иногда между этими двумя вещами возникает целая вселенная. И дело даже не в том, за кого я болею... Да, я признаю это. Я болею за «Наполи» и ненавижу «Ювентус». Для меня, как для болельщика, действительно важен «Юве», но как прокурор - я против «Ювентуса» и против воров на поле».

4 комментария

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Mikhail Kennedy
Сюжет)
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dmitryGoose
Кстати, а что там клоуны из европейских судов скажут?

«Объективное» судейство??
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dmitryGoose
Кто бы сомневался.
Да он в открытую может сказать, что хочет потопить Юве.

Никто ничего не сделает, а из-за слабака Аньелли клуб некому защитить во всех структурах - от политики и судов до мафии

/кажется, я 3 раза повторил слово «мафия»/
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juveforzajuve
Видео как подтверждение, что у прокурора личные мотивы, а не бизнес(от обратного: просто бизнес, ничего личного).
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