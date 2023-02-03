Ди Мария в старте, Влахович под вопросом. Возможный состав «Юве» перед игрой с «Салернитаной»

Погба все еще не готов.

Матч 21 тура между «Салернитаной» и «Ювентусом» пройдет в Салерно на стадионе «Ареки». Бьянконери всего на два очка опережают своего завтрашнего соперника − 23 против 21. В Турине не теряют попыток вернуться в гонку за Европу.

Главным судьей матча назначен Антонио Рапуано, а помогать ему будут Маргани и Чипресса. На VAR сядет Довери, а на AVAR − Патерна.

Последние новости

«Салернитана»

Давиде Никола будет полагаться на обычную для себя схему 3-5-2. Атакующую пару составят Пьентек и Диа. Места вингеров займут Брадарич и Кандрева. В центре выступят Вильена, Кулибали и Бохинен.

«Ювентус»

Массимилиано Аллегри отзеркалит своего оппонента. В основу вернется Ди Мария, который в Кубке Италии остался на скамейке, и Кин, чья форма выглядит лучшей, чем у Влаховича. Куадрадо и Костич займут места вингеров. В центре поля появятся Фаджоли, Локателли и Рабьо. Кьеза, скорее всего, будет на скамейке и сможет усилить игру во втором тайме.

«Салернитана» (3-5-2): Очоа; Самбия, Трост-Эконг, Бронн; Кандрева, Кулибали, Бохинен, Вильена, Брадарич; Пьентек, Диа.

«Ювентус» (3-5-2): Шченсны; Данило, Бремер, Алекс Сандро; Куадрадо, Фаджоли, Локателли, Рабьо, Костич; Ди Мария, Кин.